Лазерная резка и гибка металла в Екатеринбурге
Екатеринбург
+7 (343) 227 34 51
ЛАЗЕРКАТ Екатеринбург
ЛАЗЕРКАТ
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Лазерная резка металла в Екатеринбурге

Мы предлагаем услуги лазерной резки металла в Екатеринбурге по доступной цене. Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 марта 207 А, телефон: +7 (343) 227 34 51.

Выполняем работы по лазерной резке профильной/круглой трубы и листового металла. Это современный и эффективный способ металлообработки. Мощный сфокусированный пучок света позволяет изготовить изделия сложной формы с отверстиями любой формы и размеров. Этот метод значительно снижает стоимость детали, так как не требует дорогостоящей оснастки.

Преимущества резки лазером профильных или круглых труб заключаются в высокой точности и скорости работы, а также в возможности обработки труб различных диаметров и размеров. В ЛазерКат мы используем современное оборудование для металлообработки. Наша команда специалистов обладает многолетним опытом и гарантирует качество выполнения заказа и соблюдение сроков.

Мы работаем с частными клиентами и юридическими лицами, предлагая услуги по изготовлению деталей по чертежам или образцам заказчика из давальческого или предоставленного нами материала.

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Резка углеродистой стали лазером

Резка углеродистой стали

Толщина 0,7 - 20 мм
Цена резки металла от 20 руб/метр

Резка нержавейки лазером

Резка нержавеющей стали

Толщина 0,7 - 6 мм
Цена резки нержавейки от 35 руб/метр

Лазерная резка алюминия

Резка алюминия

Толщина 0,7 - 4 мм
Цена резки алюминия от 30 руб/метр

Лазерная резка латуни

Резка латуни

Толщина 0,7 - 5 мм
Цена резки латуни от 30 руб/метр

Принимаем заказы от 1000 рублей
Цена зависит от материала, его толщины, количества врезок и объема заказа
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Оборудование для резки и гибки металла

Комбинированная установка лазерной резки металла в Екатеринбурге
SENFENG SF3015М 3000W
Комбинированная установка 
лазерной резки металла
Станок для лазерной резки металла
OREE LASER OR FH 3015 1500W
Станок лазерной резки металла
Листогиб HACO для гибки металла
HACO ERMS 30100
Листогиб

Выполненные работы

Крюк, изготовленные с помощью лазерной резки
Пример выполненных работы, гибка и резка металла в Екатеринбурге
Решетка, изготовленная в LASERCUT
Пример выполненной работы по резке металла лазером в Екатеринбурге
Логотип Linas / лазерная резка металла
Металлическое изделие вырезанное лазером
Вырезанные лазером цифры из металлического листа
Металлические уголки, резка лазером и гибка металла

ЛАЗЕРКАТ

Екатеринбург, ул. 8 марта 207 А, офис 1.

+7 (343) 227 34 51

maxxi.m@mail.ru

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Работаем с любыми чертежами: от записи на листке до проектной документации. Можем разработать самостоятельно, в штате есть инженер-конструктор.

Лазерная резка металла в Екатеринбурге

Качество и точность от компании ЛАЗЕРКАТ

Лазерная резка металлов — это современная технология, которая позволяет получать детали с высокой точностью и качеством поверхности. В Екатеринбурге компания «ЛАЗЕРКАТ» предлагает услуги резки стали и алюминия, используя передовые технологии и оборудование.

Принцип работы лазерной резки

Процесс лазерной резки по металлу основан на использовании лазерного луча, который фокусируется на поверхности материала и нагревает его до температуры плавления или испарения. В результате под действием газового потока расплавленный материал удаляется, образуя рез.

Материалы для лазерной резки

Технология лазерной резки позволяет обрабатывать широкий спектр материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, алюминий, медь и многие другие. В зависимости от типа металла и требований к качеству реза выбирается оптимальный тип лазера и параметры резки.

Преимущества лазерной резки металлов

Лазерная резка металлов обеспечивает ряд преимуществ. Во-первых, это высокая точность и качество реза, что особенно важно при производстве сложных деталей. Во-вторых, быстрая скорость работы и минимальные потери материала делают этот метод экономически эффективным.

Оборудование для лазерной резки

В «ЛАЗЕРКАТ» используются станки для металлобработки SENFENG SF3015М 3000W и OREE LASER OR FH 3015 1500W. Это современное оборудование, которое обеспечивает высокую точность и возможность обработки больших размеров материала.

Стоимость лазерной резки металлов

Цена лазерной резки по металлу в «ЛАЗЕРКАТ» зависит от многих факторов, включая тип и толщину металла, сложность деталей и объем заказа. Однако, несмотря на высокую стоимость оборудования и энергозатраты, метод резки лазером может быть экономически эффективным благодаря высокой скорости работы и минимальным потерям материала.

Сферы применения лазерной резки

Лазерная резка и гибка металлов широко используется в различных отраслях промышленности. В «ЛАЗЕРКАТ» мы выполняем заказы для автомобильной, строительной, машиностроительной и многих других отраслей. Благодаря точности и качеству резки, лазерная резка идеально подходит для производства сложных деталей и изделий.

Лазерная резка металлов — это передовая технология, которая обеспечивает высокую точность и качество обработки. В Екатеринбурге компания «ЛАЗЕРКАТ» предлагает услуги лазерной резки металлов, используя современное оборудование и профессиональный подход. 

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