Лазерная резка металла в Екатеринбурге

Мы предлагаем услуги лазерной резки металла в Екатеринбурге по доступной цене. Наш адрес: Екатеринбург, ул. 8 марта 207 А, телефон: +7 (343) 227 34 51.

Выполняем работы по лазерной резке профильной/круглой трубы и листового металла. Это современный и эффективный способ металлообработки. Мощный сфокусированный пучок света позволяет изготовить изделия сложной формы с отверстиями любой формы и размеров. Этот метод значительно снижает стоимость детали, так как не требует дорогостоящей оснастки.

Преимущества резки лазером профильных или круглых труб заключаются в высокой точности и скорости работы, а также в возможности обработки труб различных диаметров и размеров. В ЛазерКат мы используем современное оборудование для металлообработки. Наша команда специалистов обладает многолетним опытом и гарантирует качество выполнения заказа и соблюдение сроков.

Мы работаем с частными клиентами и юридическими лицами, предлагая услуги по изготовлению деталей по чертежам или образцам заказчика из давальческого или предоставленного нами материала.